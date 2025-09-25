Palazzuolo restyling bloccato Aut aut di Fondazione Cr Firenze | Presidio fisso o niente lavori

di Antonio Passanese FIRENZE Il presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca, ha lanciato ieri un forte monito alle istituzioni cittadine: il progetto di riqualificazione di via Palazzuolo resterà fermo finché non sarà garantita la sicurezza nella zona, attraverso presidi fissi delle forze dell’ordine. Un messaggio chiaro e diretto, che suona come un aut aut da parte dell’ente: "Siamo determinati ad andare avanti – dichiara Bocca – ma bisogna risolvere il degrado che tiene in ostaggio la via". Parole che accendono i riflettori su una situazione di criticità urbana non più rimandabile e che pongono la questione della sicurezza come condizione imprescindibile per ogni intervento di rigenerazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzuolo, restyling bloccato. Aut aut di Fondazione Cr Firenze: "Presidio fisso o niente lavori"

