Palazzo Bellini in corso l' opera di restauro | Renderà fruibile l' intero comparto
Nuovo look all'arena di palazzo Bellini a Comacchio, per consentire la realizzazione di spettacoli di rilievo, con nuovo impianto di illuminazione e sedute più comode per il pubblico. L'attuale sede della Nave romana sarà ristrutturata e ampliata con un foyer per il museo 'in movimento', che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
"Mythos", mostra d’arte a Palazzo Bellini
Mithos presso museo di palazzo Bellini a Firenze dal 24 al 30 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Bellini Festival, al via la diciassettesima edizione - CATANIA – La diciassettesima edizione del Bellini Festival, manifestazione fondata da Enrico Castiglione nel 2009 dedicata a Vincenzo Bellini, si svolgerà anche quest’anno a Catania dal 23 Settembre, ... Come scrive livesicilia.it
Bellini, la memoria che diventa futuro: giovani compositori in scena al Palazzo della Cultura - Il viaggio sulle orme di Bellini continua questa sera, sempre al Palazzo della Cultura, con “ Bellini in jazz & Classic in swing “, un nuovo appuntamento dedicato al jazz e allo swing: un’altra ... Si legge su blogsicilia.it