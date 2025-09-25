Paglieta a sostegno della Palestina il sindaco | Dovere delle istituzioni prendere posizione a favore della pace
“È dovere delle istituzioni, anche locali, prendere posizione a favore della pace, del dialogo e della difesa dei diritti umani ovunque siano minacciati”. Il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, sugella con queste parole l'approvazione in consiglio comunale della delibera a sostegno della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
paglieta - sostegno
Con il parere favorevole della maggioranza e il voto della consigliera di minoranza Martina Cericola, il Consiglio comunale di Paglieta ha approvato le due delibere inserite nell’ordine del giorno della seduta odierna. Approvata la delibera a sostegno dell - facebook.com Vai su Facebook
