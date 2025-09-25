Pagelle Torino Pisa TOP e FLOP del match di Coppa Italia
I voti, i top e i flop del match valido per il secondo turno della Coppa Itakia 202526: pagelle Torino Pisa I voti, i top e i flop del match valido per il secondo turno della Coppa Itakia 202526: pagelle Torino Pisa. TOP: CasadeiFLOP: Cuadrado Torino (3-4-3): Paleari 6.5; Dembele 6, Coco 6, Ismajli 6; Pedersen 6.5, Tameze 6, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - torino
Pagelle Torino Modena, i TOP e i FLOP e i voti del match di Coppa Italia
Torino-Modena 1-0, le pagelle della Coppa Italia: nessuna insufficienza per i canarini
PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 5-0: Thuram immarcabile, disastro Baroni
Le pagelle della #UEBCividale dopo la sconfitta a Torino Vai su Facebook
Torino-Atalanta 0-3: le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #TorinoAtalanta - X Vai su X
Roma-Torino 0-1, pagelle: Simeone un lampo nel buio, salta audio Dazn e auricolare arbitro, la rabbia dell'Olimpico - Non bastano per Gasperini le sostituzioni e l'entrata di Ferguson ... Come scrive sport.virgilio.it
Pisa-Roma 0-1, le pagelle: Dybala fa sempre la differenza, Soulè scotta - Il successo di Pisa è firmato dal duo argentino che fa ballare il tango al Pisa nella ripresa. Scrive leggo.it