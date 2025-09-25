Paganin da fiducia su Chivu? Le parole dell’ex giocatore sulle scelte del giovane tecnico romeno
Paganin, ex calciatore, ha analizzato criticamente il momento dei nerazzurri e il lavoro dello staff tecnico: le parole sull’allenatore. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Antonio Paganin ha commentato il momento vissuto dall’ Inter in Serie A e l’impatto del nuovo allenatore Cristian Chivu: «L’anno scorso l’ Inter aveva un’identità ben precisa, quest’anno ancora no. La sta cercando di costruire ma non è una cosa semplice. Ha migliorato la comunicazione Chivu, che sta gestendo uno spogliatoio complicato dopo l’addio di Inzaghi». MANAGEMENT – «Mi fido del management dell’ Inter, che difficilmente sbaglia le scelte». 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu: "Devo aggiungere qualcosa per far riprendere ancora più fiducia. Mi affido a…" - L'Inter arriva al derby d'Italia con la Juventus domani all'Allianz Stadium di Torino pronta a riscattarsi dopo la sconfitta con l'Udinese ...