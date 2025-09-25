Pagamento assegno di inclusione a settembre 2025 date di accredito Inps e ultime novità

L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da lunedì 15 settembre 2025 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria ad agosto, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da domani, sabato 27 settembre 2025, arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo perché diverse famiglie non riceveranno l’Adi a settembre e cosa fare per rimediare. 🔗 Leggi su Fanpage.it