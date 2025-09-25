Padova troupe di Porta a Porta aggredita durante un reportage | immagini da panico

Momenti di paura ieri sera alla stazione di Padova, dove la giornalista Chiara Giannini e la troupe di Porta a Porta sono state aggredite mentre realizzavano un servizio dedicato al fenomeno delle baby gang. L’inviata stava raccogliendo testimonianze sotto i portici della torre Belvedere quando, tra le 21.30 e le 22.30, è stata insultata e respinta da alcuni soggetti all’interno di un locale. Poco dopo, mentre si allontanava con l’operatore, Giannini è stata colpita da una pietra e da una bottiglia lanciata da un gruppo di ragazzi presenti in piazzale Stazione. La giornalista ha riportato una contusione alla gamba, ma per fortuna senza gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

