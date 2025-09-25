Padova troupe di Porta a Porta aggredita dai maranza | inviata presa a sassate
Attimi di paura a Padova. Una troupe di Porta a Porta è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio sulle baby gang locali. Secondo quanto ricostruito, alcuni ragazzi hanno lanciato una pietra che ha colpito la giornalista, insieme a bottiglie dirette verso la troupe. Reportage sulle baby gang a Padova: una troupe di Porta a Porta è stata aggredita da alcuni ragazzi che hanno tirato una pietra (colpendo la giornalista) e delle bottiglie. Il servizio completo questa sera su @RaiUno a #PortaAPorta #25settembre pic.twitter.commFhtsxU8JE — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) September 25, 2025 "Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla giornalista Chiara Giannini e alla troupe di Porta a Porta oggetto di una vile aggressione a Padova nel corso di un reportage sulle baby gang. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: padova - troupe
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova
Padova, troupe di Porta a Porta aggredita durante un reportage: immagini da panico
Attimi di paura a Padova. Una troupe di #PortaaPorta è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio sulle baby gang locali di maranza - X Vai su X
Troupe di Porta a Porta aggredita vicino alla stazione di Padova: «Giornalista ferita con una pietra e delle bottiglie» Zaia: inaccettabile VIDEO Vai su Facebook
Tensione in stazione a Padova: aggredita troupe di Porta a Porta - Paura e tensione alla stazione di Padova, dove la troupe del programma televisivo Porta a Porta è stata aggredita durante le riprese con il lancio di sassi e bottiglie. Riporta notizie.it
Troupe di Porta a Porta aggredita vicino alla stazione di Padova: «Giornalista ferita con una pietra e delle bottiglie» VIDEO - Una troupe di ‘Porta a Porta’ è stata aggredita a Padova durante un reportage sulle baby gang. Scrive ilgazzettino.it