Padova troupe di Porta a Porta aggredita dai maranza | inviata presa a sassate

Attimi di paura a Padova. Una troupe di Porta a Porta è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio sulle baby gang locali. Secondo quanto ricostruito, alcuni ragazzi hanno lanciato una pietra che ha colpito la giornalista, insieme a bottiglie dirette verso la troupe. Reportage sulle baby gang a Padova: una troupe di Porta a Porta è stata aggredita da alcuni ragazzi che hanno tirato una pietra (colpendo la giornalista) e delle bottiglie. Il servizio completo questa sera su @RaiUno a #PortaAPorta #25settembre pic.twitter.commFhtsxU8JE — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) September 25, 2025 "Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla giornalista Chiara Giannini e alla troupe di Porta a Porta oggetto di una vile aggressione a Padova nel corso di un reportage sulle baby gang.

