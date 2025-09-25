Padova giornalista di ‘Porta a Porta’ aggredita da una baby gang

La giornalista Chiara   Giannini  e la troupe di ‘Porta a Porta’ hanno subìto un’ aggressione durante la realizzazione di un reportage sulle baby gang a Padova. Giovedì 25 settembre, in seconda serata, il programma di Rai1 manderà in onda il servizio televisivo. “ La Rai esprime la più ferma condanna “, si legge in un comunicato della società di viale Mazzini. “Nel corso delle riprese alcuni ragazzi hanno lanciato una pietra — che ha colpito la giornalista — e delle bottiglie contro la troupe. Un episodio inaccettabile, che rappresenta un attacco diretto alla libertà di informazione e al diritto-dovere dei giornalisti di raccontare la realtà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

