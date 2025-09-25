Padova Congress 121mila presenze nel 2025 e vocazione internazionale in crescita

Nel panorama della meeting industry italiana, Padova Congress si sta affermando come uno dei poli più dinamici e attrattivi. Dopo un 2024 chiuso con numeri da record, in aumento del 50% rispetto all’anno precedente, il trend positivo prosegue anche in questo 2025, che conterà complessivamente 80. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Record di turisti e boom di visitatori dall'estero: l'anno scorso 1,7 milioni di presenze nella città del Santo - E se il risultato stabilito nel 2024 è il migliore di tutti i tempi, l’obiettivo è batterlo a breve. Lo riporta ilgazzettino.it

