Padova Congress 121mila presenze nel 2025 e vocazione internazionale in crescita

Nel panorama della meeting industry italiana, Padova Congress si sta affermando come uno dei poli più dinamici e attrattivi. Dopo un 2024 chiuso con numeri da record, in aumento del 50% rispetto all’anno precedente, il trend positivo prosegue anche in questo 2025, che conterà complessivamente 80. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

ITS BIG DAY 2025 26 settembre 2025 Padova Congress – Fiera di Padova Sta per tornare l’evento che celebra i diplomati di ITS Digital Academy e inaugura il nuovo anno accademico! Una giornata dedicata a studenti, imprese e appassionati di i - facebook.com Vai su Facebook

15/9/25.Oggi apertura del Congresso Nazionale della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e Società Geologica Italiana:ore 14.30 Tavola Rotonda“Nuove sfide per le Scienze della Terra:cartografia geologica e materie prime critiche", Padova Congress - X Vai su X

