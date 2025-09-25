Padel via a main draw FIP Silver Torino | esordio per gli azzurri

Roma, 25 set. (askanews) – Parte venerdì il tabellone principale maschile del FIP Silver Mediolanum Cup di Torino, torneo della Federazione Internazionale Padel in corso fino al 28 settembre al Palavillage di Grugliasco. Attesissimo – si legge in una nota – l’esordio di Alvaro Montiel, 20 anni, talento puro nato in Spagna ma di origine italiane e appena convocato per la prima volta in Nazionale in vista degli Europei del mese prossimo. Alvaro ‘El Dragon’ Montiel si allena proprio a Torino e a Barcellona e giocherà da numero uno nel torneo l’argentino Juan Cruz Belluati. In scena andranno anche due glorie azzurre: Riccardo Sinicropi, argento europeo nel 2024 e Daniele Cattaneo, oro in quelli del 2019. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

