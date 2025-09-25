Pacco per bimbo disabile mai consegnato | la denuncia di Italia dei Diritti

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pacco spedito dall’Inghilterra e destinato a un bambino con disabilità a Sant’Angelo a Fasanella non è mai arrivato a destinazione, nonostante nel tracciamento risulti consegnato. A denunciarlo è Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pacco - bimbo

pacco bimbo disabile consegnatoPacco destinato a bimbo speciale affidato a Poste Italiane e mai arrivato - Pacco destinato a bimbo speciale affidato a Poste Italiane e mai arrivato, Italia dei Diritti De Pierro pretende di sapere cosa sia successo ... Da politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Pacco Bimbo Disabile Consegnato