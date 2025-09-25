Pacco per bimbo disabile mai consegnato | la denuncia di Italia dei Diritti

Un pacco spedito dall’Inghilterra e destinato a un bambino con disabilità a Sant’Angelo a Fasanella non è mai arrivato a destinazione, nonostante nel tracciamento risulti consegnato. A denunciarlo è Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: pacco - bimbo

Dal pacco alla parete in pochi secondi! I bambini restano incantati: una tela personalizzata, elegante e pronta da appendere. Un ricordo che non resta solo nel telefono, ma vive nella tua casa. Ordina subito su TelaStampa.it e approfitta della consegna rapid - facebook.com Vai su Facebook

Pacco destinato a bimbo speciale affidato a Poste Italiane e mai arrivato - Pacco destinato a bimbo speciale affidato a Poste Italiane e mai arrivato, Italia dei Diritti De Pierro pretende di sapere cosa sia successo ... Da politicamentecorretto.com