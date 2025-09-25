Ozono alle stelle estate da record negativo a Bergamo

Ecodibergamo.it | 25 set 2025

IL BILANCIO. È il capoluogo della pianura padana con più sforamenti dei limiti, ben 72 da giugno ad agosto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

