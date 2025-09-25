Oviedo vs Barcellona Live | Laliga Lineups Staring Teams
2025-09-25 20:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Barcellona sta prendendo di mira una quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni quando il regnante Laliga I campioni visitano Oviedo giovedì. La parte di Hansi Flick ha battuto Valencia 6-0 e Getfe 3-0 a casa su entrambi i lati Champions League Victory a Newcastle e sono cinque punti dietro i leader di alto livello Real Madrid con una partita in mano. La sconfitta per 1-0 di Oviedo a Elche è stata la loro quarta sconfitta nelle prime cinque partite di campionato dei Blues, battendo il Real Sociedad 1-0 in casa il 30 agosto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: oviedo - barcellona
Oviedo-Barcellona (giovedì 25 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani ancora vincenti?
Oviedo-Barcellona (giovedì 25 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani ancora vincenti?
Oviedo-Barcellona (giovedì 25 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani ancora vincenti?
Today’s games: EPL: Arsenal - Man City (17:30) Bournemouth - Newcastle (15:00) Sunderland - Aston Villa (15:00) Spanish Laliga Barcelona - Getafe (21:00) Mallorca - Atletico (16:15) Elche - Oviedo (18:30) Vallecano - Celta (14:00) Ital - facebook.com Vai su Facebook
Oviedo-Barcellona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis - La squadra di Paunovic, ultima in classifica con 3 punti e un solo gol segnato in 5 partite, cerca punti salvezza contro un Barça in forma eccellente, secondo con 13 punti e il miglior attacco del cam ... Da msn.com
Oviedo-Barcellona: dalle quote ai giocatori chiave blaugrana, la presentazione del match - Nella sesta giornata della Liga 2025, l’Oviedo si prepara a una sfida proibitiva contro il Barcellona, in programma il 25 settembre alle 21:30 al Carlos Tartiere. Si legge su it.blastingnews.com