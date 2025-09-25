Oviedo-Barcellona giovedì 25 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Il Barça vuoel rispondere al Real Madrid

Il Barcellona giocherà giovedì notte nel turno infrasettimanale e farà visita all’Oviedo, squadra appena tornata in Primera Division: per i catalani l’inizio di stagione è stato molto positivo, con 13 punti ottenuti sui 15 disponibili e la vittoria nell’esordio in Champions contro il Newcastle. Anche domenica notte i catalani si sono ripetuti su standard di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Oviedo-Barcellona (giovedì 25 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani ancora vincenti?

