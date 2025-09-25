Otto e mezzo lite tra Gruber e il noto politico in diretta | succede di tutto VIDEO

News Tv. La puntata di Otto e mezzo andata in onda mercoledì 24 settembre si è trasformata in un confronto acceso che ha riportato Gianfranco Fini al centro della scena televisiva. Dopo anni lontano dai dibattiti pubblici, l’ex leader della destra italiana è stato ospite di Lilli Gruber, che lo ha incalzato con domande serrate. Il clima, però, è degenerato in più momenti, fino allo scontro frontale che ha sorpreso il pubblico a casa. Leggi anche: Vittorio Sgarbi, la richiesta della figlia: “Tristezza infinita” Fini ospite a Otto e Mezzo. Il titolo scelto dalla trasmissione, « Trump, Meloni e la flottilla: parla Fini », lasciava presagire un’analisi politica approfondita. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Otto e mezzo”, lite tra Gruber e il noto politico in diretta: succede di tutto (VIDEO)

In questa notizia si parla di: otto - mezzo

Otto e Mezzo, solita solfa da Lilli Gruber: pensiero unico a La7

Maxi sequestro di otto quintali e mezzo di vongole a Silvi Marina

Otto ore e mezzo ogni settimana: l’Italia conquista il primato europeo dei compiti a casa mentre il mondo ripensa la scuola

A Otto e mezzo scintille tra Gruber e Fini sul Medio Oriente - X Vai su X

Non solo la diva de Il Gattopardo e di Otto e mezzo: l'attrice ha conosciuto violenza, imposizioni, rapporti ingombranti e grandi amori. Sempre con un unico filo: la ricerca di libertà - facebook.com Vai su Facebook

Lite in diretta a Otto e mezzo tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini, lui difende la Meloni e lei gli fa chiudere il microfono - A Otto e mezzo lo scontro acceso tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini: accuse reciproche, microfono spento e tensione su Gaza e Giorgia Meloni. Secondo msn.com

“I miei rapporti con Meloni?”: Lilli Gruber fa infuriare Fini in diretta - Scontro a 'Otto e mezzo' su La7 tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini dopo una domanda della padrona di casa che riguarda anche Giorgia Meloni. Da newsmondo.it