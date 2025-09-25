Ottavia Fusco vedova di Pasquale Squitieri ricorda Claudia Cardinale | Si può amare lo stesso uomo non è colpa di nessuno

Una è stata moglie del regista dal 2013 fino alla sua morte, nel 2017, l’altra la sua compagna storica e la madre della figlia Claudine. E per mesi hanno condiviso lo stesso palco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ottavia Fusco, vedova di Pasquale Squitieri, ricorda Claudia Cardinale: «Si può amare lo stesso uomo, non è colpa di nessuno»

In questa notizia si parla di: ottavia - fusco

Ottavia Fusco, vedova di Pasquale Squitieri, ricorda Claudia Cardinale: «Si può amare lo stesso uomo, non è colpa di nessuno» - Una è stata moglie del regista dal 2013 fino alla sua morte, nel 2017, l’altra la sua compagna storica e la madre della figlia Claudine. Lo riporta vanityfair.it

Claudia Cardinale, la vedova dell'ex compagno : «L'abbiamo amato anche dopo la sua morte, non era colpa di nessuna» - La notizia della scomparsa di Claudia Cardinale «mi ha molto scossa. Segnala msn.com