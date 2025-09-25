Ospedale di Volterra | potenziata l' attività chirurgica con il nuovo percorso proctologico

Pisatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal mese?di ottobre, l'ospedale di Volterra amplia la propria offerta sanitaria con l'attivazione di un nuovo percorso dedicato alla proctologia, rafforzando così l'attività chirurgica e la presa in carico dei pazienti affetti da patologie del colon-retto. Il percorso, pensato per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - volterra

L'ospedale di Volterra non si tocca - Le parole del sindaco Auriemma

L'ospedale di Volterra non si tocca - Le parole del sindaco Auriemma

Volterra: al via i lavori per la sostituzione della risonanza magnetica all’ospedale

Potenziata ginecologia dell'ospedale Media Valle del Tevere - Prosegue il percorso di potenziamento dell'ospedale Media Valle del Tevere con l'arrivo di nuovi macchinari volti a rafforzare l'attività di diagnostica per immagini dedicata alla ginecologia, un ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Volterra Potenziata Attivit224