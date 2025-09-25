Ospedale di Sapri l’allarme della Fials Salerno | Senza punto nascita e con ferie forzate la struttura si svuota

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 1° settembre scorso il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sapri è rimasto senza il Punto nascita e con meno personale. Come se non bastasse, diversi operatori sono stati mandati in ferie forzate, senza preavviso e senza alcun confronto. Una scelta che ha spiazzato i lavoratori e che rischia di creare forti disagi a tutta la comunità. “Imporre ferie dall’oggi al domani – dichiara Carlo Lopopolo, segretario generale Fials Salerno – significa trattare i lavoratori come numeri e non come persone. È una decisione arbitraria che crea disagi enormi sia a chi lavora sia ai cittadini che hanno diritto a un servizio sanitario sicuro e continuativo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

