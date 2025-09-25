Ospedale di Sapri l’allarme della Fials Salerno | Senza punto nascita e con ferie forzate la struttura si svuota

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 1° settembre scorso il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sapri è rimasto senza il Punto nascita e con meno personale. Come se non bastasse, diversi operatori sono stati mandati in ferie forzate, senza preavviso e senza alcun confronto. Una scelta che ha spiazzato i lavoratori e che rischia di creare forti disagi a tutta la comunità. “Imporre ferie dall’oggi al domani – dichiara Carlo Lopopolo, segretario generale Fials Salerno – significa trattare i lavoratori come numeri e non come persone. È una decisione arbitraria che crea disagi enormi sia a chi lavora sia ai cittadini che hanno diritto a un servizio sanitario sicuro e continuativo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ospedale di sapri l8217allarme della fials salerno senza punto nascita e con ferie forzate la struttura si svuota

© Anteprima24.it - Ospedale di Sapri, l’allarme della Fials Salerno: “Senza punto nascita e con ferie forzate, la struttura si svuota”

In questa notizia si parla di: ospedale - sapri

De Luca torna all'attacco: “L’ospedale di Sapri chiuso per colpa di Fratelli d’Italia"

Punto nascita dell’Ospedale di Sapri: Un diritto alla salute da difendere

Ospedale di Sapri, l'allarme della Fials: "Non resteremo a guardare mentre un presidio viene svuotato"

Salerno, ospedale Ruggi. Assunzioni fantasma di quindici necrofori: è scontro con Fials - «Un nuovo caso di mala gestione amministrativa scuote l'azienda ospedaliera universitaria di Salerno». Da ilmattino.it

Protesta delle future mamme a Sapri, "vogliamo partorire qui" - Un gruppo di future madri ha protestato oggi davanti all'ospedale "Immacolata" di Sapri, in provincia di Salerno, contro la chiusura del Punto Nascite, operativa dal primo ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Sapri L8217allarme Fials