Ospedale di Sapri l' allarme della Fials | Non resteremo a guardare mentre un presidio viene svuotato

Dal 1° settembre il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sapri è rimasto senza Punto nascita e con personale ridotto, mentre diversi operatori sono stati mandati in ferie forzate senza preavviso. “Imporre ferie dall’oggi al domani significa trattare i lavoratori come numeri e non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it