Ospedale di Nottola nati sette bebè in meno di 24 ore

Siena, 25 settembre 2025 - Sette nuove vite accolte in meno di 24 ore all’ospedale di Nottola, tra la giornata di ieri, 24 settembre, e le prime ore di oggi. Un ritmo intenso ma vissuto con grande professionalità ed emozione dall’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia e Pediatria e Neonatologia, che ha seguito con attenzione e cura ogni mamma e ogni neonato. Il primo a nascere è stato Alessandro, 2.770 grammi, con parto cesareo programmato per presentazione podalica alle 9:52 di ieri. A seguire sei nascite naturali in rapida successione: alle 18:03 Anna (2.880 grammi), alle 19:26 Alessia (3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale di Nottola, nati sette bebè in meno di 24 ore

