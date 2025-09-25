Ospedale di Chieti inaugurata la nuova stanza per i bambini del Centro di epilettologia pediatrica

Chietitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo spazio dedicato ai piccoli pazienti seguiti dal Centro di epilettologia e neurologia pediatrica è stato inaugurato oggi, giovedì 25 settembre, negli ambulatori della Clinica pediatrica dell’ospedale di Chieti. La stanza è stata realizzata grazie a una raccolta fondi promossa dai Lions. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - chieti

Ex Sanatorio di Chieti, oggi abbandonato: fu l’ospedale San Camillo De Lellis [FOTO]

Dita tranciate dalla motosega: all'ospedale di Ancona salvate le mani di un paziente di Chieti

Chieti, all’ospedale “SS. Annunziata” nasce l’ambulatorio di Epilettologia e Neurologia pediatrica: “Un punto di riferimento regionale”

Ospedale “SS Annunziata” di Chieti: inaugurazione dell’Ambulatorio di Epilettologia e Neurologia - Ospedale “SS Annunziata” di Chieti: inaugurazione dell’Ambulatorio di Epilettologia e Neurologia ... politicamentecorretto.com scrive

Abruzzo. Nuovo cronoprogramma per project financing ospedale Chieti - L’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ha imposto la rielaborazione della precedente proposta. Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Chieti Inaugurata Nuova