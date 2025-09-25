Ospedale con un piccone scardina la porta della cabina elettrica per rubare rame | arrestato

Un cittadino straniero di 58 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza, mentre tentava di rubare cavi di rame da un locale tecnico dell’Ospedale Vaio di Fidenza.L’intervento e i fattiI fatti risalgono alla notte del 22. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Con un piccone scardina la porta di una cabina elettrica dell’ospedale di Vaio per rubare cavi di rame. 58enne arrestato - Lo straniero ha preso di mira un locale tecnico dell’ospedale di Vaio dove sono installate tecnologie e impianti essenziali per la regolare erogazione elettrica del nosocomio. Segnala gazzettadiparma.it