Ospedale con un piccone scardina la porta della cabina elettrica per rubare rame | arrestato

Parmatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino straniero di 58 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza, mentre tentava di rubare cavi di rame da un locale tecnico dell’Ospedale Vaio di Fidenza.L’intervento e i fattiI fatti risalgono alla notte del 22. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

