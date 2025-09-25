Orrore in una comunità per disabili | abusi sessuali su tre donne costrette a guardare film hard arrestato un operatore

Le costringeva a guardare video hard, o peggio: ad assistere mentre si masturbava.Le vittime di questa vicenda sono tre donne, fragili e indifese, ospiti di una residenza sanitaria per disabili a Cantù. A infliggere loro abusi continui sarebbe stato un uomo di origine rumena, impiegato nella. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: orrore - comunit

Il 9 settembre alle ore 12 in piazza Santi Apostoli sarò con i colleghi e quella parte di società civile che a differenza della Comunità Europea e chi ci governa non si rassegna all'orrore di chi uccide per mantenere nell'ombra un genocidio. - facebook.com Vai su Facebook

Donne con disabilità: indagine su violenze, abusi e molestie - L’invito a partecipare è rivolto a tutte le donne con disabilità, anche a quelle che ritengono di non aver subito violenze o abusi La violenza sulle donne è una piaga del nostro Paese che non può più ... Si legge su disabili.com

Videosorveglianza contro abusi in scuole e strutture per anziani e disabili: cosa cambia? - Si parla molto in questi giorni di un emendamento al decreto legge “Sblocca cantieri”, approvato dalle Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente del Senato, riguardante la videosorveglianza nelle ... Lo riporta disabili.com