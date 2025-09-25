Orrore in Francia | studente affascinato da Hitler accoltella l’insegnante
Orrore in una scuola francese: uno studente quattordicenne accoltella la sua insegnante. La polizia indaga sull’attentatore, noto per il suo interesse per Hitler L’incubo è tornato a colpire una scuola francese. Un’aula, solitamente luogo di apprendimento, si è trasformata in una scena di terrore. Un ragazzo di 14 anni, infatti, ha aggredito la sua insegnante di musica con un coltello. – Cityrumors.it Un’aggressione brutale e inspiegabile, che nasconde un’ombra ancora più inquietante. Il giovane, infatti, era noto alle autorità per il suo “fascino per Hitler e le armi”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: orrore - francia
Orrore in Francia, ucciso e sventrato vicino ad Amiens
Orrore in Francia, uomo ucciso, sventrato e disposto in croce: omicidio durante rito satanico?
Orrore in Francia: 32enne sgozzato e sventrato, corpo disposto a forma di croce
Sala degli Artisti di Fermo LA VOCE DI HIND RAJAB (Kaouther Ben Hania - Francia 2025) Giovedì 25 Settembre ore 21.30 Sabato 27 Settembre ore 20 Domenica 28 Settembre ore 19.30 Lunedì 29 Settembre ore 17.30 Martedì 30 Settembre ore 17.30 Mercol - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro delle Finanze francese, Eric Lombard, è in modalità "terrore e orrore" di fronte alla probabile caduta del governo. Prima non esclude un intervento del FMI (?), poi fa retromarcia ma aggiunge che "rischiamo di pagare il debito più dell'Italia, in passato - X Vai su X
Orrore in Francia: studente “affascinato da Hitler” accoltella l’insegnante.
Francia, nuovo attacco con coltello in una scuola di Antibes: feriti uno studente e un professore. Arrestato l'aggressore - sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca in una scuola superiore di Antibes, nel sud della Francia, in quello che è solo l'ultima di una serie di ... Secondo affaritaliani.it