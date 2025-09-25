Orrore in Francia | studente affascinato da Hitler accoltella l’insegnante

Orrore in una scuola francese: uno studente quattordicenne accoltella la sua insegnante. La polizia indaga sull’attentatore, noto per il suo interesse per Hitler L’incubo è tornato a colpire una scuola francese. Un’aula, solitamente luogo di apprendimento, si è trasformata in una scena di terrore. Un ragazzo di 14 anni, infatti, ha aggredito la sua insegnante di musica con un coltello. – Cityrumors.it Un’aggressione brutale e inspiegabile, che nasconde un’ombra ancora più inquietante. Il giovane, infatti, era noto alle autorità per il suo “fascino per Hitler e le armi”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

