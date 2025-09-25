Orrore a Spoleto | corpo scoperto all’interno di un secca in un terreno fermato 33enne ucraino

25 set 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento sconvolgente. Un uomo ucraino di 33 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio, dopo che il corpo di un giovane è stato scoperto smembrato e nascosto allinterno di un sacco in un terreno di Spoleto. Accanto al macabro ritrovamento è stata rinvenuta anche la bicicletta della vittima. Le accuse della Procura. La Procura di Spoleto contesta all’indagato i reati di omicidio, distruzione e soppressione di cadavere. Gli inquirenti hanno spiegato che il fermo è stato disposto dopo aver raccolto “gravi indizi di coinvolgimento” sia nell’ uccisione della vittima sia nel successivo smembramento del corpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

