ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento sconvolgente. Un uomo ucraino di 33 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio, dopo che il corpo di un giovane è stato scoperto smembrato e nascosto all’interno di un sacco in un terreno di Spoleto. Accanto al macabro ritrovamento è stata rinvenuta anche la bicicletta della vittima. Le accuse della Procura. La Procura di Spoleto contesta all’indagato i reati di omicidio, distruzione e soppressione di cadavere. Gli inquirenti hanno spiegato che il fermo è stato disposto dopo aver raccolto “gravi indizi di coinvolgimento” sia nell’ uccisione della vittima sia nel successivo smembramento del corpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Orrore a Spoleto: corpo scoperto all’interno di un secca in un terreno, fermato 33enne ucraino