Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 26 settembre 2025
Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per venerdì 26 settembre 2025? Sta per chiudersi anche questa settimana, ma prima di tutto ne accadranno delle belle. Fino a sera, la Luna si trova in Scorpione. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di venerdì 26 settembre 2025, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 26 settembre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Avverti il desiderio di incontrare persone nuove e trascorrere del tempo in compagnia. È il momento giusto per essere dinamico e organizzare un fine settimana all'insegna del divertimento. 🔗 Leggi su Ultimora.news
