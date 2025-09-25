Oroscopo di domani 26 settembre 2025 | le previsioni il segno fortunato consigli e transiti astrali
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ecco le previsioni per ciascun segno zodiacale, i principali transiti astrali del giorno e i consigli utili per affrontare la giornata. Il segno fortunato del giorno sarà Vergine. Principali transiti astrali del 26 settembre 2025. Mercurio in Bilancia favorisce la comunicazione equilibrata e diplomatica.. Venere in Vergine invita all’amore nei gesti concreti e all’attenzione per i dettagli.. Marte in Scorpione rafforza la determinazione e l’intensità dei sentimenti.. Saturno retrogrado in Pesci richiama alla revisione dei confini emotivi e spirituali.. Urano retrogrado in Gemelli stimola cambiamenti interiori e idee improvvise. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
