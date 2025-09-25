Orio al Serio | carrozzina più alta volo vietato a giovane con disabilità

25 set 2025

IN AEROPORTO. La 25enne doveva partire per Riga. L’associazione Ledha: «Inaccettabile». Ryanair: «Era informata delle regole». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

