Ore di angoscia per la famiglia della 18enne Camilla Scaglia scomparsa ormai da due giorni Ricerche in tutta la regione
Ore di ansia e apprensione a Roma per la scomparsa di Camilla Scaglia, 18 anni. Della ragazza non si hanno più notizie da martedì 23 settembre, quando è uscita di casa intorno alle 14 e non ha fatto ritorno. La denuncia della famiglia. I familiari, non vedendola rientrare, si sono rivolti immediatamente alle forze dell'ordine per denunciarne la scomparsa. L'appello è stato rilanciato anche dall'associazione Penelope Odv, che da anni offre supporto ai parenti delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Camilla, ha bisogno di aiuto", si legge nel messaggio diffuso in queste ore.
