Ordonez Inter c’è anche lui in lista per la difesa | è l’occasione per ringiovanire il reparto la riflessione

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ordonez Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Club Brugge nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Il futuro della difesa dell’ Inter passa anche dalle valutazioni su Joel Ordonez, centrale del   Club Brugge che la dirigenza nerazzurra sta monitorando con attenzione. Come riportato da Tuttosport, il primo sogno resta Dayot Upamecano del Bayern Monaco, ma l’operazione per il francese appare complessa sia per i costi dell’ingaggio – 5,3 milioni netti a stagione – sia per la concorrenza del Real Madrid. Ecco perché l’ecuadoregno rappresenta una pista concreta e percorribile. 🔗 Leggi su Internews24.com

