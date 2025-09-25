Ordine degli Architetti a Napoli est lancia la sfida per la rigenerazione urbana
Inaugurata la nuova sede degli Architetti in via Brin, De Luca: “Trasformazione urbana con normativa adeguata volano di sviluppo”. Manfredi: “Area Est simbolo del cambiamento”. “Abbiamo deciso di voltare pagina e guardare a Napoli Est, insediandoci qui a via Brin in un’area che, di certo, non ha il fascino del centro storico ma un volto . 🔗 Leggi su 2anews.it
Cubo nero tra i tetti di Firenze, l’ordine degli architetti: “Progetto sfuggito di mano, la politica ha le sue colpe”
Ordine degli Architetti di Como, Giovanna Saladanna nuovo presidente
L'ordine degli architetti preoccupato per l'agrivoltaico e il fotovoltaico a terra
