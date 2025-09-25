Orbetello multato perché sostava a piedi sulle strisce pedonali

Una contravvenzione che ha dell’incredibile arriva da Orbetello, in Toscana dove un padre, Michele Vilardi, 40 anni, è stato multato con un verbale da 27 euro per aver sostato a piedi sulle strisce pedonali. Il fatto è accaduto davanti alla scuola elementare De Amicis in zona Neghelli mentre l’uomo accompagnava la figlia a scuola. Una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Orbetello, multato perché sostava a piedi sulle strisce pedonali

