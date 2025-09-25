Ora ci hai stufato: CATASTROFE NAPOLI, tifosi ai ferri corti con Conte Ecco che cos’è successo"> Antonio Conte è così: o lo ami, o lo odi. Il suo è un carattere molto particolare, che spesso divide le tifoserie. Antonio Conte è uno dei tecnici più carismatici e complessi del calcio moderno. La sua personalità si distingue per una determinazione ferrea e un’ossessione quasi maniacale per la tattica e la preparazione fisica. Allenatore esigente, richiede il massimo impegno dai suoi giocatori in ogni allenamento, insistendo sulla disciplina e sulla concentrazione. Questo approccio ha spesso diviso l’opinione pubblica, ma ha anche portato risultati straordinari in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

