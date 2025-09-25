OPPO conferma il lancio globale della serie Find X9 col potente Dimensity 9500

La serie OPPO Find X9 arriverà a livello globale con SoC MediaTek Dimensity 9500: ecco le anticipazioni ufficiali e quello che sappiamo.

In questa notizia si parla di: oppo - conferma

OPPO annuncia il lancio globale della serie Find X9, con Dimensity 9500 e Trinity Engine - Il produttore ha anticipato alcuni dettagli della sua prossima gamma top di gamma, OPPO Find X9, confermando specifiche tecniche all'avanguardia che abiliteranno un'esperienza gaming al livello delle ... hwupgrade.it scrive

La serie Find X9 di Oppo viene lanciata a livello globale: confermati il design e la data di uscita di Find X9 Pro - Il CEO Pete Lau ha delineato la disponibilità globale, mentre Oppo ha condiviso anche un teaser del design del ... Da notebookcheck.it