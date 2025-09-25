Operazione San Siro | ecco le carte segrete che raccontano la bocciatura sanabile dello stadio da parte della Uefa e gli incontri segreti tra Comune e Club Che dettavano i tempi

Da una parte le lettere del delegato Uefa, Michele Uva, al Comune di Milano che contengono i parametri per i quali San Siro sarebbe inadatto ad ospitare le gare di Euro 2032; dall’altra i documenti che dimostrano come Club e Comune, almeno dal novembre del 2024, abbiano deciso insieme ogni passo che ha portato alla presentazione del DocFap (il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) da parte di Milan e Inter per l’acquisto dello stadio e concordato la scansione temporale delle varie tappe che dovranno perfezionare la vendita dello stadio. Sono i contenuti dei due accessi agli atti effettuati ad agosto scorso, che raccontano molto del dietro le quinte dell’operazione San Siro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

