Operazione San Siro | ecco le carte segrete che raccontano la bocciatura sanabile dello stadio da parte della Uefa e gli incontri segreti tra Comune e Club Che dettavano i tempi
Da una parte le lettere del delegato Uefa, Michele Uva, al Comune di Milano che contengono i parametri per i quali San Siro sarebbe inadatto ad ospitare le gare di Euro 2032; dall’altra i documenti che dimostrano come Club e Comune, almeno dal novembre del 2024, abbiano deciso insieme ogni passo che ha portato alla presentazione del DocFap (il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) da parte di Milan e Inter per l’acquisto dello stadio e concordato la scansione temporale delle varie tappe che dovranno perfezionare la vendita dello stadio. Sono i contenuti dei due accessi agli atti effettuati ad agosto scorso, che raccontano molto del dietro le quinte dell’operazione San Siro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggenda metropolitana San Siro non potrà ospitare Euro 2032: falso Il famoso 50% dei requisiti per Euro2032 a cui San Siro non risponde in verità sono tutt’altro che insormontabili: ecco come è davvero la situazione andando a leggere le carte @tancr - X Vai su X
Operazione San Siro: ecco le carte segrete che raccontano la bocciatura (sanabile) dello stadio da parte della Uefa e gli incontro segreti tra Comune e Club. Che dettavano i tempi - Dai documenti si evince che le cause della bocciatura di San Siro da parte della Uefa potevano essere sanate. Come scrive lanotiziagiornale.it
San Siro, la giunta dice sì alla vendita dello stadio: "Ma stop al contratto in caso di indagini” - La delibera approvata dalla giunta Sala con il parere contrario dei Verdi ora andrà in Consiglio. Riporta milano.repubblica.it