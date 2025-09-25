Operazione ' Alto Impatto' | un arresto tre denunce e cinque negozi multati

Si è conclusa a Castel Volturno un’operazione interforze di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto”. Sono state impiegate più di 50 unità tra polizia, arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, oltre ad operatori dell’A.sl. che hanno consentito di procedere a un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: alto - impatto

Servizio “alto impatto” a Massafra: 100 persone controllate, un arresto

L’effetto Bocelli allo studio: "Prevedo un alto impatto"

Ladispoli | Civitavecchia. Controlli ad “Alto impatto” dei Carabinieri contro criminalità diffusa e mala movida. Quattro arresti, tre denunce e tre segnalazioni per droga

...di idee ad alto impatto sociale. I progetti riguardano ambiti come disabilità, politiche per la famiglia, contrasto alla povertà, pari opportunità, violenza di genere, integrazione degli immigrati e invecchiamento attivo. - X Vai su X

Nell’ambito dell’operazione di Polizia interforze ad Alto impatto, nel piazzale della stazione ferroviaria è stato denunciato un 27enne per possesso di droga pronta a essere spacciata - facebook.com Vai su Facebook

Operazione “Alto impatto” in provincia di Imperia: 8 arresti e 18 denunce - Nel corso dell’operazione, il questore della provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha emesso 1 ammonimento, 5 avvisi orali, 8 fogli di via obbligatori, 11 D. Come scrive rivieratime.news

Palermo, controlli interforze nel centro storico e alla Vucciria: un arresto per spaccio e multe per violazioni stradali - Anche nel corso dell’ultimo fine settimana, sono stati effettuati controlli stringenti su più aree della città di Palermo. Segnala ilsicilia.it