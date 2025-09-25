Operatore sociosanitario arrestato a Como | accuse di abusi su tre donne disabili

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine dei carabinieri. I carabinieri della Stazione di Cantù hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como nei confronti di un uomo di 38 anni, originario della Romania, operatore sociosanitario in una struttura per disabili del Comasco. L’inchiesta è partita dalle denunce di tre ospiti della residenza sanitaria “Fondazione Eleonora e Lidia”, donne tra i 30 e i 40 anni, che hanno raccontato episodi di violenze e molestie. Le accuse. Secondo quanto ricostruito, una delle vittime sarebbe stata violentata, mentre le altre due avrebbero subito abusi e costrizioni, come l’obbligo a guardare film pornografici o a osservare il 38enne mentre si masturbava. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

