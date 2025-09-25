Operatore sanitario violenta tre pazienti disabili a Cantù | in carcere un uomo di 38 anni
A denunciare l'operatorio socio-sanitario ai carabinieri sono state le ospiti della struttura, una casa di cura per pazienti disabili a Cantù (Como). Le vittime hanno 20, 29 e 48 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
