Operatore sanitario violenta tre pazienti disabili a Cantù | in carcere un uomo di 38 anni

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A denunciare l'operatorio socio-sanitario ai carabinieri sono state le ospiti della struttura, una casa di cura per pazienti disabili a Cantù (Como). Le vittime hanno 20, 29 e 48 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

