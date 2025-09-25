Stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri di acciaio quando è rimasto schiacciato, perdendo la vita. A morire nell’ultimo incidente sul lavoro è stato un operaio, dipendente della Ticino Lamiere Spa di Bubbiano, nel Milanese. L’uomo aveva 62 anni. Soccorso prima dai suoi colleghi e dopo pochi minuti dai vigili del fuoco, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante sul posto siano accorsi i mezzi del comando milanese di via Messina e ambulanze del 118. Ai carabinieri, insieme ai tecnici dell’Ats, spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro che ha portato alla morte dell’operaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Operaio di 62 anni muore schiacciato da una bobina nel Milanese