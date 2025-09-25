Operaio di 62 anni muore schiacciato da una bobina nel Milanese
Stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri di acciaio quando è rimasto schiacciato, perdendo la vita. A morire nell’ultimo incidente sul lavoro è stato un operaio, dipendente della Ticino Lamiere Spa di Bubbiano, nel Milanese. L’uomo aveva 62 anni. Soccorso prima dai suoi colleghi e dopo pochi minuti dai vigili del fuoco, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante sul posto siano accorsi i mezzi del comando milanese di via Messina e ambulanze del 118. Ai carabinieri, insieme ai tecnici dell’Ats, spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro che ha portato alla morte dell’operaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: operaio - anni
Caldo da morire nelle Marche, operaio di 51 anni stroncato da un malore sui binari a Macerata poco prima di mezzogiorno. Disposta l'autopsia su Savino Lettini
Colpito alla testa dalla leva del tornio: morto operaio di 48 anni. Si era appena scambiato di mansione con un collega
Drammatico malore per un operaio al lavoro lungo una strada, morto a 58 anni. Stava lavorando alla posa della fibra ottica lungo via Randolfi ad Atina
Operaio di 36 anni ferito a Campi Salentina: la mano rimasta incastrata in una pressa. Ricoverato d’urgenza, non è in pericolo di vita. - facebook.com Vai su Facebook
Piango l’operaio romeno di 54 anni, travolto e ucciso dal crollo di un muro in un cantiere a Limone Piemonte (Cuneo). Piango anche Rosario Di Palma, 58 anni morto la notte scorsa in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnell - X Vai su X
Operaio muore schiacciato da un macchinario nel Milanese - Incidente mortale sul lavoro intorno alle 12 quando un operaio, italiano di 62 anni, della Ticino Lamiere spa a Bubbiano, comune della cintura sud di Milano, è rimasto schiacciato, per cause in corso ... Come scrive ansa.it
Un operaio muore schiacciato da un macchinario nel Milanese - Un operaio, italiano di 62 anni, della Ticino Lamiere spa è rimasto schiacciato, per cause in corso di ... Segnala ansa.it