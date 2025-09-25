Operaio cade e rimane trafitto in un ferro bloccato a 5 metri di profondità salvato dai pompieri a Genova

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane operaio di 34 anni è precipitato nel vuoto finendo in una intercapedine a 5 metri di profondità dove è rimasto trafitto da un tondino di ferro che sporgeva. Bloccato e ferito in uno spazio angusto, è stato liberato dai pompieri con un complesso intervento di una squadra Saf (Speleo-Alpino-Fluviale). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: operaio - cade

