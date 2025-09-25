Operaio 62enne muore schiacciato davanti ai colleghi | scena drammatica
La giornata era iniziata come tante altre. Il rumore delle macchine in funzione, i colleghi impegnati nelle loro mansioni, la routine che scandisce le ore all’interno di un capannone industriale. Poi, in pochi istanti, l’imprevisto si è trasformato in tragedia, lasciando dietro di sé sgomento e dolore. Un operaio italiano di 62 anni ha perso la vita mentre lavorava in un’azienda specializzata nella produzione di nastri di acciaio. L’uomo è stato travolto da una bobina, per cause ancora da accertare. I colleghi hanno tentato di soccorrerlo, poi l’arrivo del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
