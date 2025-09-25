Opera for Peace il progetto che offre una seconda chance ai giovani in fuga da guerre e conflitti sociali
Il 22 settembre, a Palazzo Farnese, Opera for Peace ha presentato l’iniziativa “Donne per la Pace” in collaborazione con BNP Paribas, l’ambasciata di Francia e l’Institut Français: tre artiste hanno intonato alcune delle arie più memorabili sottolineando il ruolo delle donne come come custodi della memoria, voci di resilienza e architette di pace “In Iran le donne non possono cantare. Ho dovuto lasciare il mio Paese e venire in Italia per poter seguire i miei sogni ed essere libera”. “Ovunque io canti, porto con me la memoria di dove sono partita e la responsabilità che ne deriva. È per questo che sono stata attratta da iniziative come Opera for Peace, che riuniscono artisti di diverse culture per mostrare come la musica possa costruire ponti, creare comprensione e ispirare cambiamento”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Opera for Peace, la musica che salva giovani in fuga da guerra e instabilità - Tre artiste hanno intonato alcune delle arie più memorabili sottolineando il ruolo delle donne come custodi della ...
