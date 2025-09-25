Open day al Circolo Aurora con visita guidata e apericena

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre il Circolo Aurora (corso Garibaldi 80) dalle 15,30 alle 18,30 propone un Open Day per far meglio conoscere le attività del sodalizio e acquisire nuovi soci. All'inizio vi sarà una visita guidata condotta da Simona Palo, segretario del Circolo, che mostrerà il patrimonio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: open - circolo

Circolo Aurora,. Open Day e spazio alla fotografia - Il Foto Cine Club Forlì presenta oggi al Circolo Aurora alcuni audiovisivi su 'Viaggiare con le immagini'. Secondo ilrestodelcarlino.it

Aspiranti fotografi open day al circolo - L’appuntamento si terrà al Circolo Ristori, con possibilità di pranzo su prenotazione. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Open Day Circolo Aurora