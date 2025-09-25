Onu | Schlein ' Meloni è andata a Ny per dividere nazione attacca opposizioni e giudici'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Non si era mai visto un premier che usa il palcoscenico internazionale per attaccare l'opposizione. È andata a New York per attaccare le opposizioni e i giudici, cioè è andata alle Nazioni Unite per dividere la nazione. Questo abbiamo visto ieri". Lo dice Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

