Onu Meloni | pace e dialogo in crisi
2.35 "Viviamo una fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma densa di pericoli, sospesa tra guerra e pace", ha dichiarato il premier Giorgia Meloni all'Assemblea generale dell'Onu. Ha poi ricordato che oggi nel mondo si contano 56 conflitti, il numero più alto dalla II guerra mondiale.Un contesto che segna una distanza profonda dall'epoca in cui nacque l'Onu con l'obiettivo di garantire la pace. "Ci siamo riusciti? La risposta è nell'attualità: pace, dialogo e diplomazia non riescono più più a convincere e vincere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: meloni - pace
Giorgia Meloni e Leone XIV, i dettagli del patto su pace e fine vita
Pace, bioetica e Rerum novarum 2.0. Meloni rinsalda l’asse Chigi-Vaticano
Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Tajani: "Kiev non è sola" | Zelensky: "Da Mosca puro terrorismo, rifiuta ogni pace"
Presente a New York anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il segretario generale: «I palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato e senza la soluzione a due stati in Medio Oriente non ci sarà pace» - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina , #Meloni: #Putin non interessato alla pace, aiutiamo Kiev - X Vai su X
Meloni all'ONU cita papa Francesco: Viviamo una guerra mondiale a pezzi - Meloni in esordio del suo intervento cita Papa Francesco: Una terza guerra mondiale a pezzi; Meloni a Onu, 'pace, dialogo, diplomazia non vincono più'; Meloni a Onu, 'pace, dialogo, diplomazia non vincono più'.
Meloni a Onu, 'pace, dialogo, diplomazia non vincono più' - "Viviamo un fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma denso di pericoli, sospesa tra guerra e pace. ansa.it scrive
Zelensky all'Onu: «Russi verso l'Europa, nessuno al sicuro. Non state in silenzio, la pace dipende da tutti» - Attesa per l'intervento di Zelensky, previsto nel pomeriggio, e per quello di Giorgia Meloni, ... ilmessaggero.it scrive