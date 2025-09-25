Onu Meloni | pace e dialogo in crisi

2.35 "Viviamo una fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma densa di pericoli, sospesa tra guerra e pace", ha dichiarato il premier Giorgia Meloni all'Assemblea generale dell'Onu. Ha poi ricordato che oggi nel mondo si contano 56 conflitti, il numero più alto dalla II guerra mondiale.Un contesto che segna una distanza profonda dall'epoca in cui nacque l'Onu con l'obiettivo di garantire la pace. "Ci siamo riusciti? La risposta è nell'attualità: pace, dialogo e diplomazia non riescono più più a convincere e vincere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it