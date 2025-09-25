Onu Meloni | architettura non all' altezza serve riforma profonda
New York, 25 set. (askanews) - "L'architettura delle Nazioni Unite che abbiamo costruito 80 anni fa è all'altezza delle sfide che la nostra epoca ci impone oggi? Non lo è e il multilateralismo, il dialogo, la diplomazia senza istituzioni che funzionano come dovrebbero sono parole vuote. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti, dobbiamo riconoscere che è necessaria e urgente una riforma profonda delle Nazioni Unite, una riforma non ideologica ma pragmatica e realista che rispetti la sovranità delle nazioni con soluzioni condivise. Abbiamo bisogno di un'istituzione agile ed efficiente in grado di rispondere velocemente alle crisi, trasparente nella missione, trasparente nei costi, capace di ridurre al minimo la burocrazia, gli sprechi, le duplicazioni: il Palazzo di Vetro deve essere anche una casa di vetro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
