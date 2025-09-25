Onu il presidente palestinese | Hamas non avrà un ruolo a Gaza Non vogliamo uno Stato armato

New York, 26 settembre 2025 – Collegato in video con l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dato che non gli è stato rilasciato il visto, Mahmoud Abbas ha tracciato la linea dell’Autorità Nazionale Palestinese. Il presidente è partito da un punto fermo: “ Hamas non deve avere un ruolo nel futuro assetto politico palestinese. Non vogliamo uno Stato armato “. Abbas ha ribadito che “Abbiamo detto, e continueremo ad affermare, che la Striscia di Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina. Per questo noi come ANP siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità per governance e sicurezza nella Striscia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

