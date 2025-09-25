OnePlus si prepara a lanciare il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 5 non Elite
OnePlus lancerà il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 standard, probabilmente il OnePlus 15R, con debutto globale previsto a breve. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
OnePlus sarà la prima azienda a lanciare uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 - Qualcomm ha appena lanciato il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, che dovrebbe alimentare una serie di smartphone ... androidiani.com scrive
OnePlus 15 confermato da un teaser: restyling completo per il nuovo top di gamma - Il OnePlus 15 avrà un design completamente differente rispetto a quello dei suoi predecessori: l'azienda si prepara a un restyling anticipato da un teaser ufficiale ... Come scrive hwupgrade.it