OnePlus si prepara a lanciare il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 5 non Elite

Tuttoandroid.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OnePlus lancerà il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 standard, probabilmente il OnePlus 15R, con debutto globale previsto a breve. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

