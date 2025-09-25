OnePlus Pad 2 è il migliore da acquistare a questa cifra | meno di 300€ grazie al coupon

Tuttoandroid.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OnePlus Pad 2 in offerta su AliExpress: Snapdragon 8 Gen 3, display 3K 144Hz e 12GB RAM a soli 292,99€. Risparmia il 32% sul tablet top di gamma Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

